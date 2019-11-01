  • 11 ноября 201911.11.2019понедельник
  • USD63,7295
    EUR70,4211
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Александр Моор - в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов УФО

Губернатор, 18:23 11 ноября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава Тюменской области Александр Моор - в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов Уральского федерального округа. Исследование за октябрь 2019 года подготовила компания "Медиалогия".

Наиболее часто СМИ писали о тюменском губернаторе по итогам встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и в связи с подписанием соглашения о создании регионального нефтепромышленного кластера с председателем правления"Газпром нефти" Александром Дюковым.

В федеральном рейтинге губернатор Тюменской области поднялся на две строчки рейтинга и вошел в первую двадцатку, заняв 17 место, опередив коллег из Ямала, Югры.

Напомним, что рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , медиарейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 11.11.2019Александр Моор - в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов УФО
16:05 11.11.2019Александр Моор откроет XII Тюменский цифровой форум и выставку "ИНФОТЕХ-2019"
13:05 09.11.2019Александр Моор поздравил тюменских сотрудников ОВД с профессиональным праздником
19:40 08.11.2019Александр Моор вручил переходящее знамя губернатора исетским аграриям