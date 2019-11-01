Более четырехсот умных видеокамер появилось на улицах Тюменской области

пресс-службы компании "Ростелеком" пресс-службы компании "Ростелеком"

469 новых камер видеонаблюдения, снимающих в HD качестве, установил "Ростелеком" в Тюменской области в начале ноября, сообщает пресс-служба компании.

Теперь места массового скопления людей находятся под контролем. Торговые центры, площади, переходы, скверы, путепроводы и даже дворовые территории просматриваются. В случае внештатных ситуаций специалисты смогут оперативно отреагировать. Видеоданные в реальном времени передаются по защищенному высокоскоростному каналу связи в Центр обработки данных правительства Тюменской области.

Всего, по данным департамента информатизации Тюменской области в Тюменской области, "Ростелеком" установил 1 тыс. 041 камеру на 248 объектах в местах с массовым скоплением людей. Подробности этих и других "Умных технологий" представят на форуме "ИНФОТЕХ-2019", который откроется в Тюмени 13 ноября.