Мультицентр "Контора пароходства" откроется в Тюмени в декабре

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Мультицентр "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а) откроется в Тюмени 1 декабря.

Здесь пройдут мастер-классы, креативные лекции, спектакли. Все желающие смогут увидеть выставку "Свобода внутри": в своих работах 12 региональных художников расскажут о свободе самовыражения, искусства и мысли.

Пространство будет работать на три направления: развитие креативного мышления, креативных создателей и изменение городской среды. Оно объединит представителей дизайна, урбанистики, IT, архитектуры, моды, рекламы, копирайтинга, стрит-арта и изобразительного искусства. На лекториях, форумах, кинопоказах и мастер-классах молодые люди будут развивать креативный капитал города.

Организаторы предлагают всем желающим провести мероприятие в новом мультицентре со 2 по 8 декабря. Заявку можно подать до 20 ноября по ссылке.

Новый молодежный центр откроется на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова, где одна часть здания использовалась для конторы, другая - как складское помещение. Он будет состоять из выставочного пространства, многофункционального зала, холла и тренинговых комнат. Вся площадь здания — 1 тыс. 200 кв. м.

"Подобные места формируют плотность коммуникаций и являются важным фактором развития человеческого капитала. Мы хотим стать примером и вдохновить других на создание новых площадок и кварталов в Тюмени, чтобы в перспективе наш город звучал в России и мире как город креатива, знаний и талантов", — говорит руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Каргаполова.

Об открытии пространства стало известно в 2017 году на КИТ-конференции ("Креативные индустрии Тюмени"), итогом которой стал запуск креативных проектов: КИТ-пикников, АРТ-маршрута, "Морфологии улиц" и Creativemornings. Так, команда пространства уже на протяжении трех лет организует проекты и события, развивая креативный капитал в городе.

Кроме того, "Контора пароходства" станет одним из мест, где будут учить компетенциям, которые развивают креативное мышление.

"Новые технологии требуют знаний, которые становятся во главе. Здесь и появляется запрос на креативность, как способность генерировать новое знание в условиях ограниченных ресурсов. Главной экономической единицей при этом становится человек, а производственной мощностью — его интеллект и навыки. Благодаря им он может уехать в любую точку мира. Поэтому города борются за человека, чтобы наращивать свой креативный капитал и развиваться", — говорит Юлия Каргаполова.

За информацией можно следить в группе мультицентра. Программа на 1 декабря появится в сообществе.