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К воспалительным заболеваниям может привести употребление сахара, выяснили ученые

Общество, 12:46 14 ноября 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника, показали исследования канадских ученых из Университета Альберты. Результаты их исследования опубликованы на сайте вуза, сообщает РИА Новости.

В ходе научного эксперимента выяснилось, что у подопытных мышей, в чей рацион входил сахар, в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени.

По словам исследователей, сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий. При этом их продукты жизнедеятельности могут перемещаться из кишечника в другие части организма.

Ученые подчеркивают, что это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

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