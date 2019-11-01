В Тюмени биатлонист из Санкт-Петербурга обошел партнеров по сборной

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Петербуржец Дмитрий Малышко выиграл контрольную тренировку сборной России по биатлону в тюменской "Жемчужине Сибири" 14 ноября.

Как сообщает СБР, спортсмен без промахов прошел оба рубежа. За ним по показателям идет москвич Кирилл Стрельцов, тройку лидеров замыкает Василий Томшин из Санкт-Петербурга, у каждого из них по одному промаху.

Напомним, с 14 по 16 ноября в Тюмени проходят отборочные старты на участие в декабрьском блоке Кубка мира, Кубка IBU и Кубка IBU Junior.