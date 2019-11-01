В "Жемчужине Сибири" пройдут отборы на Кубок мира, Кубок IBU и Кубок IBU Junior

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отборочные старты на участие в декабрьском блоке Кубка мира, Кубка IBU и Кубка IBU Junior проведет тренерский штаб сборной России по биатлону в тюменской "Жемчужине Сибири" с 14 по 16 ноября, сообщает СБР.

Здесь же биатлонная сборная страны проходит заключительный этап подготовки к сезону.

Наставники основной, резервной и юниорской команд отмечают хорошую организацию тренировочного процесса в Тюмени. Они также выразили уверенность в том, что сбор и отборочные старты пройдут на высоком уровне и позволят спортсменам оптимально подготовиться к международному сезону, который откроется в конце ноября.