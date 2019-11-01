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В "Жемчужине Сибири" пройдут отборы на Кубок мира, Кубок IBU и Кубок IBU Junior

Спорт, 12:25 13 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отборочные старты на участие в декабрьском блоке Кубка мира, Кубка IBU и Кубка IBU Junior проведет тренерский штаб сборной России по биатлону в тюменской "Жемчужине Сибири" с 14 по 16 ноября, сообщает СБР.

Здесь же биатлонная сборная страны проходит заключительный этап подготовки к сезону.

Наставники основной, резервной и юниорской команд отмечают хорошую организацию тренировочного процесса в Тюмени. Они также выразили уверенность в том, что сбор и отборочные старты пройдут на высоком уровне и позволят спортсменам оптимально подготовиться к международному сезону, который откроется в конце ноября.

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# биатлон , Жемчужина Сибири , Кубок IBU , сборная России , СБР

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