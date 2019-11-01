Тобольск будет пилотировать "Умный город"

| Фото: ПАО "Ростелеком" | Фото: ПАО "Ростелеком"

Компания "Ростелеком" и администрация Тобольска подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проектов "Умный город" и "Комфортная городская среда" национального проекта "Цифровая экономика".

Стороны договорились определить Тобольск в качестве пилотной зоны по созданию и реализации проектов серии "Умный город", сообщает "Ростелеком". Предметом соглашения является взаимодействие администрации Тобольска и "Ростелекома" в сферах внедрения цифровых решений в самые разные отрасли.

"Все участники процесса цифровизации напрямую заинтересованы в ускорении его реализации. Современный город не может и не должен быть таким же, каким был 20 или 30 лет назад. Тобольск – город, имеющий богатое культурное наследие. "Умные остановки", системы управления ЖКХ и транспортом, городское видеонаблюдение - эти решения уже сегодня нужны людям. Те результаты, которые мы имеем в части "Безопасного города" дают нам серьезные предпосылки к дальнейшим шагам", - убежден глава администрации Тобольска Максим Афанасьев.

В Тобольске будут развивать системы интеллектуального видеонаблюдения, управления городским общественным транспортом, учета коммунальных ресурсов, а также цифровую платформу управления городским хозяйством.

Документ предусматривает сотрудничество по разработке предложений в области создания и реализации проектов "Умный город" и "Комфортная городская среда" в Тобольске, в том числе создания условий для внедрения в различные сферы деятельности комплексных информационных решений, обмена опытом и информацией, определение приоритетов развития Тобольска, оценка потребностей, определение целевых индикаторов и критериев достижения желаемого уровня развития территорий.

""Умные" технологии позволяют управлять городской инженерной и транспортной инфраструктурой, добиваться более эффективного предоставления коммунальных услуг, в режиме реального времени отслеживать ситуацию в городе и многое другое. Уже есть конкретные примеры реализованных в Тобольске проектов: "Ростелеком" организовал систему видеонаблюдения в исторических центрах - на Красной площади Тобольского кремля и Прямском ввозе, установив 103 камеры видеонаблюдения. Для исполнения проекта была создана инфраструктура, которая включила цифровые видеокамеры, серверное оборудование и каналы связи, обеспечивающие видеонаблюдение. "Ростелеком" готов сегодня предложить Тюменской области полный пакет для цифровизации региона, который поспособствует, в первую очередь, росту качества жизни людей", - рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

Ранее правительство Тюменской области, ПАО "Ростелеком" и Тюменский индустриальный университет подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии при реализации проекта "Умный регион". В Тюменской области уже успешно работают выполненные "Ростелекомом" проекты в сферах здравоохранения, образования, безопасности. Так, в регионе удалось снизить количество нарушений ПДД за счет системы фотовидеофиксации на 60%.