Тюменские студенты погрузятся в медиа на семнадцать дней

| Фото: МедиаСеть во Вконтакте | Фото: МедиаСеть во Вконтакте

Образовательный проект для студентов "МедиаСеть" откроется в Тюмени 19 ноября. Организаторы проекта расширили возрастную карту, открыв регистрацию для студентов и фрилансеров в возрасте от 16 до 35 лет включительно.

Все они будут соревноваться по девяти медиа-направлениям: комиксы, дизайн, SMM, авторство, IT, фото, видео, VFX и музыка. Каждое из них будет курировать приглашенный медиа-наставник из Тюмени.

Главное нововведение года – вебинары, с помощью которых можно получать образовательный контент, не выходя из дома. Также, участники любого из направлений смогут получить доступ ко всем профилям проекта.

"Я считаю, что такие конкурсы, как "МедиаСеть" необходимы, так как сегодня, занимаясь медиа, ты не можешь понять лучше ты или хуже, есть ли кто-то круче тебя? Всё субъективно, ведь "МедиаСеть", конечно, тоже конкурс, где решение принимает жюри, но все-таки. Ты можешь себя с кем-то сравнить, можешь посмотреть, как работают остальные, проявить себя. И возможно, если ты выиграешь, у тебя появится подтверждение твоего хобби, твоего увлечения", – говорит креативный продюсер проекта Андрей Зубов.

Открытие состоится в 17 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Вход свободный.