Тюменцы сыграли с составе сборной региона "Урал и Западная Сибирь"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Два тюменских футболиста, Кирилл Овечкин и Михаил Кузнецов сыграли в составе сборной региона "Урал и Западная Сибирь". Команда одержала победу в финальном турнире первенства России по футболу среди юношеских команд субъектов РФ в Сочи 15 ноября, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Игроки 2003 года рождения в матче за итоговое пятое место победили сборную Южного и Северо-Кавказского федеральных округов со счетом 4:2.

Кирилл Овечкин отыграл весь матч на позиции опорного полузащитника. Другой воспитанник Равиля Умярова и Сергея Никифорова из "Тюмени-2003" - нападающий Михаил Кузнецов был заменен в конце первого тайма. Кирилл стал на этом турнире автором двух забитых мячей.

В стартовом матче сборная "Урала и Западной Сибири" уступила "Золотому Кольцу" – 0:6.