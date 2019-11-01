Почту сибирского Деда Мороза торжественно открыли в Тюмени

| Фото: ДК "Поиск" во ВКонтакте | Фото: ДК "Поиск" во ВКонтакте

Почту сибирского Деда Мороза открыли в Доме культуры "Поиск" Тюмени 18 ноября. Волшебник обещает ответить на все письма юных горожан.

В начале представления на сцену вышли новогодние персонажи,которые по видеосвязи связались с дедушкой Морозом. В подарок ребятам, собравшимся в зале, волшебник подарил спектакль от самодеятельного театра "Пиноккио". После представления всех пригласили в тронный зал сибирского Деда Мороза, где прошла игровая программа — ребята зажгли огни на праздничной елке, поводили хоровод. В конце волшебник торжественно открыл свою почту. Ребята уже опустили первые письма в ящик.

Кампания по приему писем продлится до 22 декабря. Затем послания юных горожан начнут обрабатывать. Дед Мороз обещает ответить на все письма детей. "Важное условие — указать обратный адрес. Некоторые детки забывают об этом. Такие послания, к сожалению, остаются без ответа", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер ДК "Поиск" Анастасия Суркова.

Принести письмо для сибирского волшебника может любой желающий. Ящик установлен в фойе ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10).

По словам сотрудников Дома культуры, почта сибирского Деда Мороза работает в Тюмени 15 лет. Каждый год волшебнику поступает около трехсот писем. Есть такие, о которых устроители почты зимнего волшебника помнят до сих пор.

"Два года назад было письмо - девочка попросила кимоно. Она рассказала о том, что занимается спортом, а родители не могли приобрести для нее костюм. Дед Мороз подарил ей кимоно и поздравил с праздником. Если дети пишут в письмах, что хотят встретиться с ним, он указывает даты проведения праздничных программ у себя в резиденции. Там ребята могут увидеть волшебника, пообщаться с ним и пощупать его бороду", — добавила Анастасия Суркова.

Инна Пахомова