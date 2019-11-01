Серию соглашений о сотрудничестве заключили губернаторы Уральского федерального округа

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Церемония подписания документов по реализации межрегиональных соглашений между субъектами Уральского федерального округа о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве состоялась в резиденции полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО 19 ноября.

Развитие межрегионального сотрудничества и координация социально-экономического развития субъектов РФ предусмотрены указом президента и стратегией развития страны, подчеркнул полпред президента в УФО Николай Цуканов.

"По итогам встречи, прошедшей в марте 2019 года в Кургане, проведена серьезная работа по актуализации действующих и разработке новых соглашений о сотрудничестве. Учтены условия, необходимые для реального развития торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества между регионами округа. Убежден, что практические решения будут реализованы на основе подписанных документов. В то же время взаимодействие между регионами ими не ограничено, необходимо развивать горизонтальное взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах жизни населения нашего округа", - заявил он.

Николай Цуканов выразил благодарность губернаторам за проделанную работу. Свои подписи под документами о межрегиональном сотрудничестве поставили губернаторы Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Евгений Куйвашев, Вадим Шумков, Александр Моор, Алексей Текслер, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.