Тюменские студенты дадут концерт "Пушкин в музыке"

| Фото: www.mkrf.ru/ | Фото: www.mkrf.ru/

Студентки ТГИК Ольга Аскарова и Светлана Грауберг дадут концерт "Пушкин в музыке" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 21 ноября, начало в 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В исполнении фортепианного дуэта прозвучат фрагменты из опер М. Глинки, А. Даргомыжского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, музыка из балета "Медный всадник", Р. Глиэра, музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина "Метель", Г. Свиридова и романс Б. Шереметева "Я Вас любил".

Музыкальная пушкиниана насчитывает тысячи названий. Это оперы и романсы, симфонические произведения и музыкальные драмы, балеты и народные песни. Слово великого поэта по-особому открывается через сочинения русских композиторов.

Зрители узнают о законах, по которым происходит синтез слова и музыки и познакомятся с историей создания произведений на стихи и сюжеты великого русского поэта.

Справки по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115. Вход свободный.