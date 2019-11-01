Родителям особых детей расскажут о жизни без преград на региональном форуме

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Особые дети и их родители примут участие в ежегодном областном форуме "Жизнь – без преград", который стартовал в регионе и продлится до 7 декабря, сообщает региональный департамент образования и науки.

Организаторы обещают, что в 2019 году он пройдет особенно масштабно. Родителей и педагогов ждет конференция-практикум, посвященная проблемам речи. На горячей линии и открытии площадки желающие смогут проконсультироваться со специалистами по обучению детей с ОВЗ. Программа форума предлагает конкурс на лучшую программу по коррекционному сопровождению детей, а также методические объединения, мастер-классы, образовательные и просветительские встречи, фестиваль талантов и многое другое.

Межведомственная конференция-практикум "Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения" пройдет в центре непрерывного повышения профессионального мастерства Magister posterum 23 ноября. Здесь родители смогут получить индивидуальные консультации по всем волнующим вопросам у ведущих специалистов в области психиатрии, неврологии, дефектологии, логопедии и нейролингвистики, послушать лекции ученых-экспертов из ТюмГУ и Тюменской медакадемии.

На мастер-классах родителей познакомят с методами наглядного моделирования, упражнениями для развития межполушарного взаимодействия, методами мозжечковой стимуляции, су-джок-технологиями.

Для малышей предусмотрена детская площадка, где они смогут позаниматься в инклюзивном клубе "Собеседник", театре "Логокор", пройти вокально-фонопедический тренинг "Голосок" и позаниматься другими увлекательными делами.

По итогам конференции родители получат справочники-навигаторы по логопедическим услугам и научатся самостоятельно корректировать речевые нарушения у своих детей.

Напомним, что форум "Жизнь — без преград" проходит в рамках национального проекта "Образование". Мероприятия будут проходить во всех муниципалитетах региона. Подробности о работе ближайших площадок можно получить в школах или у классных руководителей.