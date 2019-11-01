Открыт прием заявок на городской конкурс "Чудо сани"

| Фото: ДК "Поиск" | Фото: ДК "Поиск"

Тюменцев приглашают принять участие в III открытом городском конкурсе-параде саней "Чудо сани", который пройдет в Комсомольском сквере Тюмени 21 декабря, сообщает ДК "Поиск".

В семейном конкурсе может участвовать не менее двух человек, обязательно присутствие в санях ребенка. В оформлении можно использовать максимум фантазии, любые технологии и дополнительные аксессуары, с единственным условием, чтобы они не мешали движению саней и не представляли опасности для участников и окружающих. Организаторы выберут по трем номинациям конкурса самые оригинальные сани, самые сказочные и самые национальные. Победители получат дипломы и памятные призы.

Для участия необходимо до 16 декабря включительно подать заявку в электронном виде по адресу: konkursPoisk@yandex.ru или в печатном виде по адресу: Тюмень, ул. Александра Пушкина, 10.

Дополнительную информацию можно получить у координаторов конкурса по телефону: 79-5 4-15.