Завершается опрос на тему "Семья и материнство" на сайте советникгубернатора.рф﻿

| Фото: советникгубернатора | Фото: советникгубернатора

Тюменцам предлагают присоединиться к опросу на тему "Семья и материнство" на сайте советникгубернатора до 20 ноября.

В проекте уже приняли участие более 13 тысяч жителей городов и районов Тюменской области. Результаты первого опроса будут опубликованы после 30 ноября.

"Я считаю, что любые инициативы, которые могут сблизить власть и общество, это огромный шаг навстречу друг другу. Зачастую недопонимания и разногласия бывают из-за отсутствия информации или возможности повлиять на решения. Именно поэтому я поддерживаю проект "Советник губернатора" в Тюменской области", – поделилась мнением в социальных сетях Екатерина Реутова.

Конструкция теста состоит из 4 этапов. В заключительной части опроса каждый может сформулировать свои предложения по поводу того, что нужно сделать в Тюменской области, чтобы в семьях было больше детей.

Напомним, в рамках проекта прошло 13 встреч в разных муниципальных образованиях Тюменской области, на которых участники обсуждали вопросы семьи, родительства и материнства.