Негативное влияние кофе на сердце и давление - миф, уверен европейский кардиолог

| Фото: https://vk.com/gardencoffee | Фото: https://vk.com/gardencoffee

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно.Такое мнение выразил врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк в интервью Focus, цитирует РИА Новости.

Он рассказал, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

Кофеин, по его словам, помогает противостоять онкологическим заболеваниям. Регулярное употребление кофе снижает риск развития деменции и диабета. Эксперт считает допустимым пить в день до четырех чашек бодрящего напитка. А красное вино, вопреки расхожему мнению о его пользе для организма, даже в небольших количествах может вызвать аритмию.

Кроме того, по словам врача, жесткая вода не опасна для сосудов, так как известь из воды просто не может попасть и осесть на их стенках. Он посоветовал сердечникам заниматься силовыми тренировками, так как регулярные занятия с весами укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.