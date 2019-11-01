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Риск развития болезни Паркинсона ученые связывают с антибиотиками

Общество, 14:42 23 ноября 2019

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Лечение антибиотиками связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона, выяснили ученые из Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress. Сильнее всего это проявилось при приеме антибиотиков широкого спектра действия и действующих против анаэробных бактерий и грибков.

Как отметил руководитель научной группы Филип Шеперьянс, у значительной части пациентов, страдающих от этого неврологического заболевания, патология может возникать в кишечнике задолго до проявления таких симптомов, как тремор, медлительность и мышечная ригидность.

По его словам, бактериальный состав кишечника у людей с болезнью Паркинсона является аномальным, однако причина этого ранее была неясна. Результаты исследований показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение.

С 1998 по 2014 год научная группа наблюдала за воздействием антибиотиков на 13 тыс. 976 пациентов с болезнью Паркинсона и 40 тыс. 697 здоровых добровольцев.

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# антибиотики , болезнь Паркинсона , здравоохранение , ученые

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