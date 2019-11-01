В Тюмени потеплеет к середине недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода ожидается в Тюмени в предстоящую неделю, с 25 ноября по 1 декабря. Если в первые дни периода столбики термометров будут опускаться до минус 13 градусов, то уже с середины недели начнется небольшое потепление, сообщает центр Фобос.

25 и 26 ноября в областном центре ожидается переменная облачность, температура воздуха составит от 11 до 13 градусов мороза.

С 27 ноября начнется потепление - днем столбики термометров поднимутся до минус 7 градусов. 28 и 29 ноября ожидается переменная облачность и до 4 градусов ниже ноля.

Не изменится погода и в выходные. 30 ноября и 1 декабря средняя дневная температура воздуха составит минус 4 градуса, осадков не ожидается.

Любовь Голышева