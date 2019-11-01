  • 25 ноября 201925.11.2019понедельник
  • USD63,7101
    EUR70,5207
  • В Тюмени -11..-13 С 1 м/с ветер северо-западный

В Тюмени потеплеет к середине недели

Общество, 10:33 25 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода ожидается в Тюмени в предстоящую неделю, с 25 ноября по 1 декабря. Если в первые дни периода столбики термометров будут опускаться до минус 13 градусов, то уже с середины недели начнется небольшое потепление, сообщает центр Фобос.

25 и 26 ноября в областном центре ожидается переменная облачность, температура воздуха составит от 11 до 13 градусов мороза.

С 27 ноября начнется потепление - днем столбики термометров поднимутся до минус 7 градусов. 28 и 29 ноября ожидается переменная облачность и до 4 градусов ниже ноля.

Не изменится погода и в выходные. 30 ноября и 1 декабря средняя дневная температура воздуха составит минус 4 градуса, осадков не ожидается.

Любовь Голышева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода , погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:39 25.11.2019Тобольский парень был награжден орденом Красной Звезды и медалью "От благодарного афганского народа"
11:28 25.11.2019Смотр-конкурс творчества молодых людей с ОВЗ пройдет в Ялуторовске
11:17 25.11.2019Более шестидесяти человек сыграли в игру "Земля отцов_72" в Тюмени
11:06 25.11.2019Тюменцы представили новые средства ранозаживления в Санкт-Петербурге