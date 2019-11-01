Мутко: опыт тюменцев по созданию событийного парка можно масштабировать на другие регионы

| Фото Агентства стратегических инициатив | Фото Агентства стратегических инициатив

Работа над "Парком событий Алебашево" в Тюмени ведется около года. О том, как инициатива жителей города может перерасти в масштабный проект и объединить усилия бизнеса, власти и общества по созданию комфортной среды заместителю председателя правительства России Виталию Мутко и заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максиму Егорову рассказал один из инициаторов проекта председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ОПОРы России Артём Андросов.

В начале 2019 года будущий "Парк событий Алебашево" победил в конкурсе "100 городских лидеров" федерального Агентства стратегических инициатив.

"После этого в течение трех месяцев из предпринимателей, чиновников, общественников - всех, кто объединился вокруг этой идеи, сделали полуурбанистов, научили работать с жителями, различными сообществами, городскими конфликтами, стекхолдерами и так далее, - отметил Артём Андросов. - Самое главное, что мы сделали – объединили сорок сообществ в сессии соучаствующего проектирования. В результате у нас есть концепция, в которой мы максимально учли интересы всех сторон".

По словам Андросова, такое широкое обсуждение и вовлечение в проект власти, жителей, профессиональных сообществ, предпринимателей и девелоперов – уникальный для Тюмени формат.

"Больше 12 тысяч тюменцев были вовлечены в эту работу, свыше миллиона упоминаний в соцсетях и СМИ. Это очень хороший показатель для России. Одним из ключевых аспектов является то, что в разработку проекта, концепции, документации и другие этапы реализации не вложено ни одного бюджетного рубля. Все делается на частной инициативе, в том числе предпринимательских сообществ. Это тоже интересная практика", - отметил Артём Андросов. Более того, обсуждение других проектов в городе теперь выстраивается в аналогичном ключе.

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко положительно оценил работу тюменцев и выразил уверенность, что его можно масштабировать на другие регионы.

"Самое главное, что этот опыт можно перенести на развитие всей Тюмени и других городов. Использовать его, как механизм объединения общества, городских властей и лидеров мнений. На этой платформе теперь можно продвигать и другие проекты", - резюмировал Виталий Мутко.

Парк активного отдыха станет качественной площадкой для проведения не только местных мероприятий, но и российского, международного уровней, таких как: чемпионат мира по скалолазанию, фестивали экстремальных видов спорта, международный фестиваль уличных театров и так далее. Интересная инфраструктура для таких событий в городе пока не выстроена.

"Мы пришли к единой концепции, когда часть парка реализуется за счет государственно-частного партнерства. Достигли договоренностей, что правительство берет на себя обязательство по созданию базового благоустройства, в том числе по очистке озера и озеленению территории, а предпринимательское сообщество обязуется инвестировать в создание инфраструктуры и последующее управление. К чему приводит эта модель? Во-первых, к снижению бюджетной нагрузки при строительстве. Во-вторых, к сокращению затрат на содержание объекта. В-третьих, будут созданы новые рабочие места. Такое сотрудничество может привести к появлению целого кластера предприятий ивент-индустрии, что привлечет в регион новые инвестиции", – отметил Андросов.

Виталий Мутко поинтересовался, на каком этапе находится реализация проекта. По словам Андросова, на ближайшем заседании правительства Тюменской области будет утвержден состав рабочей группы, после этого начнется разработка проектно-сметной документации. Параллельно в рамках нацпроекта на 2021 год запланирована очистка озера и прибрежной зоны. Сдача первой очереди проекта ожидается в 2021 году. К этому времени там должны появиться ряд спортивных объектов, базовая инфраструктура для того, чтобы можно было на самом озере проводить мероприятия и на берегу со стороны ЖК "Горизонт". Для соревнований нужна более развитая инфраструктура, поэтому их проведение станет возможным ориентировочно в 2022 году. Более точно сказать о сроках можно будет только после разработки и утверждения проекта и сметы.

Помимо парка Алебашево, на заседании рассмотрели проект по уличному освещению "Полярные Зори – город света" в Мурманской области и проект туристического маршрута "Волоколамские бульвары" в Московской области. Эксперты отметили, что все проекты тщательно проработаны командами и экспертами.

"Наша задача – поддерживать и поощрять инициативы граждан, чтобы они были качественно реализованы. Нам нужно запускать новые проекты, найти инициативы в каждом городе и вытащить их оттуда, заставить профинансировать. Мы должны найти какой-то механизм и 30 % населения, как минимум, должно участвовать в обсуждении проектов благоустройства общественных пространств", - подчеркнул Виталий Мутко.

"Мы объединим наши усилия с коллегами из АСИ и учтем опыт реализации данной программы при работе в рамках национального проектам "Жилье и городская среда" над методическими рекомендациями по вовлечению граждан в вопросы городской среды и городского хозяйства", - отметил Максим Егоров.

Татьяна Тихонова