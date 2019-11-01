В районах Тюменской области системы водоснабжения планируют развивать в рамках концессий

Фото: Тюмень Водоканал Фото: Тюмень Водоканал

Целый ряд концессионных соглашений, направленных на обеспечение жителей региона чистой водой, готовится к заключению в муниципалитетах. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"Мы уже заключили с компанией "Тюмень Водоканал" концессионные соглашения, которое касаются Тюмени, Тюменского района и Тобольска. Правительство региона намерено использовать этот эффективный механизм государственного партнерства и в других муниципалитетах. Обеспечение людей чистой водой - одно из приоритетных направление нашей работы", - отметил заместитель губернатора.

Объем инвестиций в рамках концессионного соглашения, реализуемого в Тюменском районе, составляет почти 4,5 млрд рублей. Через пять лет, после завершения работ по модернизации сетей, 11 тыс. жителей района получат воду более высокого качества, 22 тыс. смогут присоединить свои домовладения к централизованной системе водоснабжения.

Централизованные системы водоснабжения и водоотведения в рамках концессий планируется развивать в городах, районных центрах и других крупных населенных пунктах. В небольших селах и деревнях предстоит установить локальные станции очистки воды.

Напомним, в своем послании депутатам областной думы губернатор Тюменской области Александр Моор поставил задачу обеспечить чистой водой сто процентов городского населения региона.

"Даже не для девяносто девяти, как записано в паспорте национального проекта, а для ста процентов городского населения создадим условия для получения качественной питьевой воды из систем централизованного водоснабжения, и по всему населению области запланированный показатель, равный семидесяти шести с половиной процентам - тоже превысим", - заявил губернатор.

Евгений Бабенко