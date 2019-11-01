В Тюмени стартует региональный этап чемпионата "WorldSkills Russia"

| Фото: группа "WorldSkills Russia-2020 | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "WorldSkills Russia-2020 | Тюмень" ВКонтакте

Торжественное открытие седьмого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2020 пройдет в Тюмени 27 ноября. Оно начнется в 12 часов в ДК "Нефтяник", сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Проходить чемпионат будет с 26 по 1 декабря. В эти дни на 11 площадках Тюмени и Тобольска будут соревноваться участники в 50 компетенциях.

Так, в детском технопарке "Кванториум" свои умения продемонстрируют представители компетенции "Мобильная робототехника Юниоры", в выставочном центре "Тюменская ярмарка" выявят победителей в "Плотником деле" и в "Производстве мебели", а в Тобольском медицинском колледже им. В.Солдатова свои навыки покажут представители компетенции "Медицинский и социальный уход".

Также площадки расположатся в Тюменском медколледже, колледже цифровых и педагогических технологий, многопрофильном колледже ТИУ, Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. В Тобольске еще одной площадкой станет Тобольский многопрофильный техникум.

Одновременно с соревнованиями 28 и 29 ноября пройдут мероприятия деловой программы. Закрытие чемпионата состоится 1 декабря в ДК "Нефтяник".