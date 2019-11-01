  • 27 ноября 201927.11.2019среда
  • USD64,0239
    EUR70,5159
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюмени стартует региональный этап чемпионата "WorldSkills Russia"

Общество, 09:24 27 ноября 2019

группа "WorldSkills Russia-2020 | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "WorldSkills Russia-2020 | Тюмень" ВКонтакте

Торжественное открытие седьмого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2020 пройдет в Тюмени 27 ноября. Оно начнется в 12 часов в ДК "Нефтяник", сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Проходить чемпионат будет с 26 по 1 декабря. В эти дни на 11 площадках Тюмени и Тобольска будут соревноваться участники в 50 компетенциях.

Так, в детском технопарке "Кванториум" свои умения продемонстрируют представители компетенции "Мобильная робототехника Юниоры", в выставочном центре "Тюменская ярмарка" выявят победителей в "Плотником деле" и в "Производстве мебели", а в Тобольском медицинском колледже им. В.Солдатова свои навыки покажут представители компетенции "Медицинский и социальный уход".

Также площадки расположатся в Тюменском медколледже, колледже цифровых и педагогических технологий, многопрофильном колледже ТИУ, Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. В Тобольске еще одной площадкой станет Тобольский многопрофильный техникум.

Одновременно с соревнованиями 28 и 29 ноября пройдут мероприятия деловой программы. Закрытие чемпионата состоится 1 декабря в ДК "Нефтяник".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# WorldSkills Russia , молодые профессионалы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:30 27.11.2019Робот Профи-Проша расскажет тюменцам о Школе инженерного резерва
10:19 27.11.2019В Тюмени откроется выставка картин Александра Павлова
10:08 27.11.2019Имена новых членов Молодежной администрации Тюмени назовут на форуме "МОСТ"
09:57 27.11.2019Надежда Бабкина представит в Тюмени фолк-мюзикл "Ночь перед Рождеством"