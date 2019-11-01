Более шестисот контейнерных площадок для накопления ТКО оборудовано в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 600 муниципальных контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов действуют в Тобольске. В 2019 году в городе заключены два муниципальных контракта на создание 67 контейнерных площадок, сообщает администрация Тобольска.

Местные власти направили в областной департамент недропользования и экологии информацию о необходимости создания 100 площадок, рассчитанных на два контейнера, в 2020-2022 годах.

По словам и.о. председателя комитета ЖКХ администрации города Ильшата Чанышева, по данным на 14 ноября в городе для жителей многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями и ТСЖ, созданы 289 площадок, для жителей частного сектора города – 130 площадок. Действуют также 42 индивидуальные площадки накопления ТКО для жителей ИЖС, еще 140 – для нужд юридических лиц.

Он добавил, что в ходе инвентаризации была выявлена потребность в ремонте 68 мусорных контейнеров, установке 128 мусорных баков на существующие места накопления ТКО, замене мусорных баков в количестве 219 штук.

В настоящее время представители "Тюменского экологического объединения" ведут работу по ремонту и установке мусорных баков. С жителями многоквартирных домов беседуют по вопросу консервации мусоропроводов.

В 2019 году было заключено четыре муниципальных контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Тобольске, их объем составил 104,65 тонны.