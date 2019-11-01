Виновника несанкционированной свалки вычислили с помощью фотоловушки

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Виновника несанкционированной свалки мясных отходов в лесу вычислили с помощью фотоловушки, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

18 октября государственный инспектор Первомайского лесничества обнаружил свалку отходов мясного производства на особо защищаемом участке вблизи д. Бегитино Вагайского района. По лесу были разбросаны мешки с останками сельскохозяйственных животных: головами, конечностями, шкурами и внутренностями.

Марку автомобиля, его госномер и сам факт нарушения зафиксировала фотоловушка. По номерам сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя, ему направлено уведомление о составлении административного протокола.

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

В установленные сроки нарушитель обязан убрать останки животных из защитной зоны.