Новый поезд с душем отправился в первый рейс

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Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, холодильники и микроволновки, отправился в свой первый рейс 28 ноября. Первые 600 пассажиров на обновленном составе поехали из Москвы в Белгород.

Как сообщает пресс-служба "Федеральной пассажирской компании", подвижной состав нового модельного ряда выполнен в виде двухвагонных сцепов из плацкартных и купейных вагонов. Такая конструкция позволяет создать более комфортные условия в поездке за счет эффективного использования общего пространства. Герметичный переход между двумя вагонами сохраняет тепло, улучшает шумоизоляцию, а также обеспечивает безопасное перемещение между вагонами.

В новых вагонах место каждого пассажира оснащено индивидуальными светильниками, USB-разъемами и розетками. В туалетных комнатах разместили сенсорные краны для бесконтактной подачи воды, а также электросушилки для рук. Для пассажиров с маленькими детьми предусмотрели пеленальный столик, в каждом вагоне установлена душевая кабина. В вагонах организованы дополнительные сервисные зоны с торговыми автоматами, где можно самостоятельно выбрать и приобрести еду и напитки, питьевые аппараты с функцией фильтрации, нагрева и охлаждения воды.

Специально для маленьких пассажиров в обновленном составе начала работать "Библиотека юного путешественника". В ней представлены детские книги классических и современных авторов. Взять книгу для чтения в поездке можно бесплатно, обратившись к проводнику.