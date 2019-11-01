Приложение для поиска пожилых людей презентовали в России

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Отслеживать перемещение пожилых граждан, которые нуждаются в заботе, а также детей и людей с особенностями здоровья позволит приложение "Поисковый центр". В разработке использованы опыт и наработки поисково-спасательного отряда "Лиза алерт", который является одним из создателей решения, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

В приложение есть функции для ускорения поисковых работ и предотвращения несчастных случаев: трекер и история перемещений, предустановленная анкета с особыми приметами и медицинскими потребностями наблюдаемого. Прямо из приложения можно позвонить на горячую линию, доступна кнопка SOS. Точность определения в городе составляет 45 метров. Приложение в данный момент доступно для владельцев смартфонов на платформе ОС Android.

На территории Тюменской области к единой системе хранения данных подключено 1 тыс. 984 системы видеонаблюдения. Только за осенний период было подключено 370 новых камер. Система видеонаблюдения дает возможность не только наблюдать удаленно за объектами, но и максимально быстро реагировать на внештатные ситуации. В регионе работа по внедрению систем видеонаблюдения ведется в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и стратегии национальной безопасности России.