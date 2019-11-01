Поддержать русскую красавицу на конкурсе "Мисс Мира" можно онлайн-голосованием

Проголосовать за "Мисс Россию - 2019" Алину Санько на международном конкурсе "Мисс Мира" можно на официальном сайте missworld.com.

Коронация самой красивой девушки планеты состоится в Лондоне 14 декабря. А пока представительницы практически всего Света готовятся к финалу престижного конкурса.

Зрительские симпатии получит участница, набравшая большинство голосов на онлайн-ресурсах конкурса. Выразить свою поддержку россиянке можно здесь, требуется простая регистрация.

Россию представляет Алина Санько из Азова, признанная национальной красавицей в 2019 году.

С самого детства "Мисс Россия 2019" была разносторонним ребенком: занятия музыкой, танцами, спортом — это лишь небольшая часть интересов красавицы. Во время обучения в школе Алина неоднократно становилась лауреатом и призером городских, региональных и всероссийских олимпиад и творческих конкурсов. Красотка с отличием окончила художественную школу. И в 2013 году ей была присуждена стипендия мэра за успехи и достижения в области искусства. До сих пор главное увлечение Алины — рисование, помимо этого занятия ее вдохновляет поэзия.

В этом году сложная система подсчетов голосов. Один из важный моментов - активность болельщиков в приложении MobStar. Здесь учитываются количество подписчиков профиля Alina Sanko + лайков + комментариев к фото в приложении. Нужно скачать MobStar в AppStore или Google Play, зарегистрироваться, найти в разделе People Alina Sanko и подписаться на нее.