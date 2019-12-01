Неврологи: при болях в спине нельзя заниматься самолечением

Архивное фото. пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск) Архивное фото. пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск)

День невролога отмечается 1 декабря. Чаще всего на прием к этим специалистам обращаются люди с болями в спине, рассказал невролог одной из частных клиник Тюмени Максим Федулов.

"В 80% случаев речь идет о проблемах с позвоночником. Остальные 20% приходится на специфические боли разных внутренних органов. Именно поэтому нужно обращаться при болях в спине к специалисту, а не заниматься самолечением. Мази от боли в спине не помогут при почечной колике или сердечно-сосудистой патологии", - подчеркнул он.

Причины проблем с позвоночником современных людей во многом связаны с малоподвижным образом жизни. Нагрузки на позвоночник при сидячей работе сопоставимы с поднятием тяжестей. Долговременная статическая нагрузка оказывается хуже кратковременной динамической.

Врачи дают несколько советов, которые помогут минимизировать последствия негативного воздействия гиподинамии на позвонки.

Прежде всего нужно держать под контролем осанку, как можно чаще менять позу и не забывать делать упражнения. "Разминка проста: нужно в воздухе носом написать все буквы алфавита. При первой возможности следует вставать. Пройдитесь лишний раз по кабинету. От постоянного ношения каблуков лучше отказаться", - добавил Максим Федулов.

Ну и залогом здорового позвоночника врачи называют велосипед и регулярное посещение бассейна, сообщает "Тюменская область сегодня".