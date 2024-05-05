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Как облегчить симптомы сезонной аллергии, рассказали тюменцам

Общество, 17:29 05 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Основными способами облегчения симптомов аллергии поделились специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Так, они советуют держать закрытыми окна дома, в офисе и автомобиле. Ежедневно проводить влажную уборку, а после прогулки на улице принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос, менять одежду.

В период обострения аллергии лучше не употреблять в пищу свежие фрукты, орехи, зелень, специи, квас и мед. Хорошей профилактикой станет отказ от применения косметических средств, содержащих натуральные растительные компоненты. Также можно установить дома системы для очистки и фильтрации воздуха, использовать специальные сетки на окна.

Самым эффективным методом борьбы с поллинозом специалисты называют лекарственные препараты. Назначить их может только врач аллерголог-иммунолог. А самым радикальным способом специалисты называют временную смену климатической зоны, пишет "Тюменская область сегодня".

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