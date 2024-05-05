Выпускников тюменских вузов приглашают пройти стажировку

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Стажировку продолжительностью три месяца могут пройти выпускники вузов и учреждений среднего профобразования в Тюменской области. Это позволит им получить первый опыт работы по специальности, пишет "Вслух.ру".

Для этого следует обратиться в кадровый центр "Работа России" (ул. Республики, 204в, корп. 3). Горячая линия: 8-800-350-00-64.

Отметим, в регионе действует специальная программа для молодых специалистов. Первоначальный опыт могут приобрести старшекурсники вузов и СПО, студенты, магистранты 1-2 курсов. Также могут обратиться выпускники-соискатели в течение трех лет с получения диплома, если трудовой стаж так и не наработали.

Стажировка засчитывается в общий стаж и оформляется в трудовой книжке. Стажер получит зарплату не ниже величины МРОТ с учетом районного коэффициента и страховых взносов. При увольнении ему выплатят компенсацию за неиспользованный отпуск за отработанный период.

За каждым стажером закрепляется наставник, который поможет и проконтролирует их работу. После стажировки работодатель может трудоустроить молодого специалиста. Если такой возможности не будет, то выдаст отзыв и рекомендацию, что поможет для дальнейшего поиска работы.