На тюменском главпочтамте открылась Почта Деда Мороза

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Новогодний ящик для писем и открыток в адрес Деда Мороза установили на тюменском главпочтамте.

До 27 декабря жители и гости города могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, наклеив на послание марку соответствующего номинала (23 рубля для письма весом до 20 граммов) и опустив его в специальный почтовый ящик.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями идет ежедневно, все они своевременно будут доставлены доброму волшебнику в Великий Устюг. Свой ответ волшебник пришлет только в том случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя. Его официальный почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Срок доставки писем составляет 9-11 дней.

В 2018 году из Тюмени в Великий Устюг пришло 800 писем с заветными желаниями детей и взрослых, сообщают в УФПС Тюменской области.