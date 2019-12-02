  • 2 декабря 20192.12.2019понедельник
  • USD64,0817
    EUR70,5475
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер южный

На тюменском главпочтамте открылась Почта Деда Мороза

Общество, 14:53 02 декабря 2019

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Новогодний ящик для писем и открыток в адрес Деда Мороза установили на тюменском главпочтамте.

До 27 декабря жители и гости города могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, наклеив на послание марку соответствующего номинала (23 рубля для письма весом до 20 граммов) и опустив его в специальный почтовый ящик.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями идет ежедневно, все они своевременно будут доставлены доброму волшебнику в Великий Устюг. Свой ответ волшебник пришлет только в том случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя. Его официальный почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Срок доставки писем составляет 9-11 дней.

В 2018 году из Тюмени в Великий Устюг пришло 800 писем с заветными желаниями детей и взрослых, сообщают в УФПС Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дед Мороз , Новый год , письма , Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 02.12.2019Тюменская делегация участвует в Международном форуме добровольцев
16:21 02.12.2019Марк Курцер встретится с будущими родителями в Тюмени
15:59 02.12.2019Тысяча тюменцев побывали на открытии мультицентра "Контора пароходства"
15:37 02.12.2019Жители региона участвуют в проекте "Фотоистория Тюменской области"