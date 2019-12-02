Директор коммунального предприятия в Тюмени заплатит штраф

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 65 тыс. рублей оштрафован в Тюмени бывший руководитель Дирекции коммунально-хозяйственного строительства. Проверка выявила нарушения в работе государственного бюджетного учреждения, сообщает прокуратура Тюменской области.

Было установлено, что предприятие эксплуатировало газопровод на ул. Советской областного центра без договора обязательного страхования гражданской ответственности. Кроме того, дирекция более шести лет не использовала предоставленные для строительства объектов газоснабжения земельные участки в селах Сетово и Бизино Тобольского района.

Прокуратура возбудила в отношении руководителя административные дела, по результатам их рассмотрения Северо-Уральское управление Ростехнадзора и управление Росреестра по Тюменской области подвергли уже бывшего руководителя организации штрафам на сумму 65 тыс. рублей.

Как отмечают в надзорном ведомстве, нарушения устранены, на газопровод заключен договор страхования, а земельные участки возвращены администрации.