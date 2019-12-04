Открыта продажа билетов на матчи МФК "Тюмень" тура "Париматч-Суперлиги"

| Фото: www.mfktyumen.ru | Фото: www.mfktyumen.ru

Болельщиков МФК "Тюмень" приглашают на домашние поединки, которые пройдут в спортивном комплексе "Центральном" 13 декабря в 19 часов и 14 декабря в 16 часов, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы примут команду "Динамо-Самара", встречи пройдут в рамках восьмого тура российской "Париматч-Суперлиги". Билеты можно приобрести в кассах спортивного комплекса (ул. Орджоникидзе, 60/1), а также в режиме онлайн продаж. Цена на матчи российской "Париматч-Суперлиги" составляет от 100 до 250 рублей в зависимости от сектора.

Касса работает с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 12 до 18 часов.