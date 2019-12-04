Будущих родителей в Тюмени приглашают на встречу с психологом

| Фото: мультицентра "Моя территория" | Фото: мультицентра "Моя территория"

Групповую встречу проведет психолог Ирина Яцкевич с будущими родителями в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) 9 декабря, начало в 19 часов, сообщает организация.

Специалист расскажет, как жить в гармонии с миром и с чего начинать отношения. Тюменцы поговорят о самооценке и уверенности в себе, формировании семьи, страхах и сомнениях до родов и после, а также обсудят подготовку к родам. Участники смогут задать спикеру вопросы.

Ирина Яцкевич — клинический и перинатальный психолог с 16-летним опытом работы. Она проводит тренинговые занятия для беременных женщин по своей авторской программе "Розовый шар". Специалист провела около 2 тыс. индивидуальных оффлайн и онлайн консультаций по личным и семейным вопросам. Она также ведет аккаунт, посвященный психологии, где можно найти все интересующие темы и проблемы, с которыми молодые пары часто сталкиваются при планировании ребенка.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 8 декабря здесь.

В сентябре 2019 года в Тюмени стартовал социальный проект "Можно любить сильнее" для будущих родителей, посвященный страхам и сомнениям перед рождением ребенка. В нем горожан приглашают на бесплатные консультации с психологами регионального центра "Семья".

"Можно любить сильнее" помогает в реализации национального проекта "Демография".