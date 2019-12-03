Селу нужен староста, убедились тюменские парламентарии

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Развитие института сельских старост в Тюменской области обсудили на выездном заседании комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению в Голышманово 3 декабря.

Председатель комитета Фуат Сайфитдинов напомнил, что в настоящее время одна из приоритетных задач государства - создание новых возможностей для гражданской самореализации. Анализ работы сельских старост говорит о том, что этот институт - действенный инструмент как для повышения гражданской активности населения, так и для решения социально значимых проблем муниципальных образований. Староста становится неотъемлемой частью сельской жизни и важным элементом общественного самоуправления. Фуат Сайфитдинов пояснил на примере Голышмановского городского округа, где 15 муниципальных образований объединили в один округ.

"Здесь старосты должны выражать мнение каждого маленького населенного пункта. Этот институт в нашей области не очень развит. Сегодня есть федеральный и областной законы. Будем продвигать эту идею, чтобы закон о старостах был самостоятельным", - сказал депутат.

Он рекомендовал коллегам подробно ознакомиться с проектом регионального закона о регулировании отдельных вопросов деятельности старост сельских населенных пунктов Тюменской области и рекомендациям в работе над ним.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Института государства и права ТюмГУ Дмитрий Тепляков дал историческую справку о старостах. Он обозначил проблемные вопросы в законодательном обеспечении деятельности сельских старост.

Нужно узаконить вознаграждение для старосты, считает заместитель председателя регионального парламента, член комитета облдумы по государственному строительству и местному саморегулированию Галина Резяпова. Она представила наработки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, презентовала опыт законодательного регулирования, подробно остановилась на организации этой деятельности в югорских деревнях.

"В Югре принят закон о старостах, он действует уже год. Всего в трех регионах Уральского федерального округа действует этот закон. Был разработан единый модельный акт и разослан во все населенные пункты. В Югре старостам компенсируют затраты на их деятельность - на связь, транспорт, размещение, когда они приезжают в районный центр. 16 старост у нас уже назначили, осталось еще 37. Лучший опыт в этой деятельности у Сургутского района. И перспектива у этого института очень хорошая", - убеждена Галина Резяпова.

Начальник отдела по организационной и кадровой работе администрации Тобольского муниципального района Елена Ершова отметила, что по отдельности сел в районе опыты тоболяков и югорчан схожи.

"Тобольский район - один из самых крупных в Тюменской области. В нем 22 поселения, 118 населенных пунктов. Многие из них - отдаленные, в которые можно добраться только по зимнику. Поэтому без старост нам никак. Старосты обладают большим опытом и имеют авторитет у односельчан. Их деятельность очень важна для нашего района. Надеемся, что их будет ждать какая-то государственная поддержка", - высказала мнение Елена Ершова. Она назвала имена тех, кто не остается равнодушным к общественным проблемам, помогает власти и жителям села коммуницировать.

Одна из ярких представительниц сельских активисток из Голышмановского городского округа - староста Наталья Решетова из Евсенского поселения. В нем живут 137 человек, 42 пенсионера. Старостой ее избрали единогласно пять лет назад, а недавно активистка прошла перевыборы - других претендентов не было. Работа уже налажена, в основном к ней обращаются за консультацией пожилые люди. С Голышманово взаимодействует через главу сельской администрации.

"Все деревенские проблемы - мои. В основном я всегда на телефоне. Без старосты людям сложно. Большинство пенсионеров не знают, куда обратиться в случае необходимости. Если чего-то сама не знаю, обращаюсь за помощью к главе поселения", - поделилась опытом староста.

Ее коллега из Успенки Голышмановского городского округа Лариса Гопоненко считает, что предназначение старосты - в тесном взаимодействии с главой администрации сельского поселения и населением, а полномочия старосты разнообразны. Для более качественного выполнения этой работы необходима профилактическая работа среди населения.

Глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков высказал наблюдение, что во многом полномочия старост поселений и глав населенного пункта накладываются друг на друга. Он заявил, что нет необходимости назначать старосту в каждой деревне.

"У нас 61 населенный пункт в городском округе. В 46 процентах на народных сходах старосты избраны. Я считаю, что в законе должно быть установлено именно право быть старостой, а не закреплять обязанность законодательно. Ведь есть населенные пункты, где функционально старосты не нужны. Например, Голышманово, где работает вся администрация", - пояснил он.

Он также отметил, что невозможно закреплять за этими общественными деятелями официальное вознаграждение от органов власти, но компенсировать их затраты необходимо.

"Если мы будем платить старостам зарплату, он уже станет чиновником. А вот о компенсации затрат подумать нужно. Одна из функций - это те люди, на которых мы рассчитываем в общественной деятельности. Мы надеемся на вашу помощь. И мы ее ощущаем. Еще один вопрос. Имеем ли мы право требовать отчетность от старост?", - обозначил актуальные вопросы Александр Ледаков.

На вопрос об изменениях в городском округе в связи с укрупнением, он ответил, что новая форма муниципального управления способствовала близкому контакту с людьми, и старосты - это одна из форм взаимодействия с общественностью. Именно они становятся представителями деревень.

Председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук сообщил, что сегодня в 65 субъектах России, в более чем 29 тыс. населенных пунктах страны работают старосты. И каждый регион ищет свою форму организации их труда.

"Мне понравилось выступление Галины Александровны, считаю, что нужно основываться на благоприятном опыте, который есть. И, конечно, нужно адаптировать эту работу к нашему региону", - пояснил он.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн убежден, что староста должен обладать авторитетом, уважением среди сельчан.

"Институт старост востребован - это не вызывает сомнений. Мы заходим в государственную программу развития комплексный сельских территорий, нам нужна статистика, и старосты могут представить состояние дел. Нам надо увидеть реальную картину - тогда можно управлять процессами. И поэтому мы должны институт старост повышать. Но механизм мотивации старост должен быть, безусловно", - поддержал депутат.

Участники выездного заседания ознакомились с рекомендациями к работе с предлагаемых парламентариями законом. Работа продолжится.

Также на встрече депутаты в торжественной обстановке наградили самых активных старост региона. В Сладковском муниципальном районе выделили старосту Нургул Биримжанову. В Тобольском - Юрия Рыкова, Галину Лавренюк, Ивана Бурова. В Голышмановском городском округе наградили Людмилу Петухову, Сергея Антипова, Наталью Решетову, Надежду Пономареву, Галину Пинигину, Ларису Гопоненко.

Ирина Ромашкина