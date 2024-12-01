Александр Моор работает в Екатеринбурге по вопросам развития системы среднего профобразования
Политика, 13:09 23 декабря 2024
| Фото: Telegram-канал Александра Моора
Новая рабочая неделя начинается в Екатеринбурге. Участвую в Совете при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе.
Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, вместе с Артёмом Жогой и коллегами-губернаторами идет обсуждение развития системы среднего профессионального образования.