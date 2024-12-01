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Александр Моор работает в Екатеринбурге по вопросам развития системы среднего профобразования

Политика, 13:09 23 декабря 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Новая рабочая неделя начинается в Екатеринбурге. Участвую в Совете при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, вместе с Артёмом Жогой и коллегами-губернаторами идет обсуждение развития системы среднего профессионального образования.

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# Александр Моор , Артем Жога , среднее профессиональное образование

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