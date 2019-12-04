В Тюменской области пройдет Всероссийская акция "Добрые уроки"

| Фото: департамента образования и науки Тюменской области | Фото: департамента образования и науки Тюменской области

"Добрые уроки", приуроченные к Международному дню добровольчества, пройдут в центрах "Точка роста" Тюменской области 5 декабря. Школьники посмотрят и обсудят фильм "Волонтеры будущего", сообщает региональный департамент образования и науки.

Герои фильма способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны.

Посмотреть трейлер фильма и узнать больше о возможностях школьного волонтерства можно уже сейчас на сайте волонтерыбудущего.рф

Всероссийская акция "Добрые уроки" пройдет по всей стране. Это совместный проект Ассоциации волонтерских центров, Российского движения школьников и АНО "Третий сектор".