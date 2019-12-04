Фестиваль "Ноль плюс" вошел в Топ-100 лучших проектов России

| Фото: Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во ВКонтакте | Фото: Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во ВКонтакте

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" и его кинопедагогическая программа вошли в сотню лучших проектов, реализованных в 2018 году, согласно списку, опубликованному Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба фестиваля.

Экспертная оценка основывалась на качестве реализации проекта, достижении социальных результатов и информационной открытости. Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, в расчет также принималась тиражируемость проекта.

"Мы старались выбрать не просто хороший проект, а тот, который будет распространен на территорию других регионов", - сказал он.

В числе запланированных проектов "Ноль Плюс" – федеральная сеть школьных киноклубов, программа повышения квалификации для педагогов по основам кинопедагогики, наполнение и продвижение общенационального онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс", проведение кинофестивалей и кинопоказов детского контента.