  • 4 декабря 20194.12.2019среда
  • USD64,1401
    EUR71,0608
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер юго-восточный

Фестиваль "Ноль плюс" вошел в Топ-100 лучших проектов России

Общество, 17:32 04 декабря 2019

Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во ВКонтакте | Фото: Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во ВКонтакте

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" и его кинопедагогическая программа вошли в сотню лучших проектов, реализованных в 2018 году, согласно списку, опубликованному Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба фестиваля.

Экспертная оценка основывалась на качестве реализации проекта, достижении социальных результатов и информационной открытости. Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, в расчет также принималась тиражируемость проекта.

"Мы старались выбрать не просто хороший проект, а тот, который будет распространен на территорию других регионов", - сказал он.

В числе запланированных проектов "Ноль Плюс" – федеральная сеть школьных киноклубов, программа повышения квалификации для педагогов по основам кинопедагогики, наполнение и продвижение общенационального онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс", проведение кинофестивалей и кинопоказов детского контента.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кинофестиваль Ноль плюс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 04.12.2019В Тюменской области открылся центр поддержки семейного ухода "Родные люди"
17:54 04.12.20195 декабря - события дня
17:32 04.12.2019Фестиваль "Ноль плюс" вошел в Топ-100 лучших проектов России
17:21 04.12.2019Алексей Пшеничников - лучший юрист Тюменской области в 2019 году