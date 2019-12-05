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Сборная КВН юнармейцев Тюмени стала самой оригинальной на фестивале в Москве

Общество, 14:27 05 декабря 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Команда КВН "Тюменское время" завоевала приз в номинации "Самая оригинальная команда" на первом Всероссийском фестивале Юнармейской лиги, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Игры проходили в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве. В конкурсе лучших юмористов юнармейского движения встретились 23 команды со всей страны.

В состав жюри фестиваля вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, известные кавээнщики Михаил Галустян и Дмитрий Кожома, актер Камиль Ларин, член Общественного совета при Минобороны РФ Антон Цветков и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

В юниор-сборную "Тюменское время" вошли ребята 7-14 лет из пяти тюменских школ: № 7, № 41, № 69, № 89, № 92, и гимназий № 1 и № 16. Все они в сезоне играют в разных командах и участие во всероссийском фестивале стало для них ценным опытом.

Выступление команды много раз прерывалось смехом публики, аплодисментами, шутки и репризы были приняты зрителями и членами жюри очень тепло. "Вы – потрясение мое. Смешные, яркие, талантливые – вы вообще просто супер! Я запомню этот вечер надолго", – отметила в своем обращении судья Анна Кузнецова.

Награду в своей номинации тюменские кавээнщики получили от заместителя министра обороны России Андрея Картаполова. Впереди у "Тюменского времени" полуфинал, а финальные игры Юнармейской лиги КВН пройдут в Москве в мае 2020 года.

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# творчество , школьники , юнармейцы

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