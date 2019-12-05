Особые актеры представляют спектакль по сказкам Чуковского

| Фото: школы актерского мастерства молодежного театра «НАШ» | Фото: школы актерского мастерства молодежного театра «НАШ»

Адаптивный спектакль по мотивам сказок Корнея Чуковского представят особые воспитанники детской школы актерского мастерства молодежного театра "НАШ" 12 декабря. Показ состоится в ДТиС "Пионер" в 18 часов.

Три месяца педагоги школы проводили занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и обучали их основам актерского мастерства, сценической речи, пантомимы и пластики, рассказала режиссер, педагог высшей категории по инклюзивной программе детской школы актерского мастерства ДТиС "Пионер" Наталья Лагун.

"Идея проекта возникла в 2016 году, тогда мы реализовали образовательную часть совместно с тюменским психоневрологическим центром. Затем к нам стали часто обращаться родители особых детей. Мы поняли, что можем разрабатывать программы, адаптировать к таким детям. Мы проводим с ребятами комплексные занятия по актерскому мастерству, сценической речи, пантомиме и пластике", - пояснила она.

Интегрированный семейный социально-культурный проект для детей и подростков с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и сенсорно-моторной алалией вышел на финишную прямую, заявили организаторы проекта. Его реализуют на средства гранта Росмолодежи, проект посвятили Году театра, подчеркнула Наталья Лагун.

Труппа готова презентовать зрителям постановку по мотивам сказок Корнея Чуковского. В спектакле принимают участие студенты кафедры режиссуры Тюменского института культуры, студенты Тюменского медицинского университета, воспитанники детской школы актерского мастерства молодежного театра "НАШ". Режиссер спектакля - главный режиссер ДТиС "Пионер" Марина Галяветдинова.

"Самое главное, что все детки, которые занимаются, останутся у нас в школе, продолжат заниматься. Будем набирать еще ребят. Планируем дальнейшие показы, возможно, гастроли", - заключила Наталья Лагун.

Ирина Ромашкина