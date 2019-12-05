Мифы о последствиях ЭКО и эпидуральной анестезии развеял у тюменок Марк Курцер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, как женщине вести себя на ранних сроках беременности, почему партнерские роды это благо и опасна ли эпидуральная анестезия, рассказал тюменкам известный акушер-гинеколог, академик РАН, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета им. Пирогова, генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер.

В начале встречи именитому врачу подарили вышивку с изображением пяточек новорожденного в благодарность за труд коллектива тюменского клинического госпиталя. Авторами рукотворной картины стали новоиспеченные бабушка с дедушкой. Ребенок был долгожданным, и тюменка призналась, что не прогадала с выбором больницы и врача.

Марк Курцер заметил, что с теми методиками, которые существуют в современной медицине, теперь практически нет пар, которым нельзя было бы помочь с появлением ребенка. Академик призвал не верить информации о том, что показатель бесплодия в стране и мире растет - напротив, он снижается. В практике специалиста были роды и в 50, и в 60 лет.

Он напомнил, что раньше акушерство было ужасным, поэтому зачастую матери не планировали второго и последующих детей - они просто-напросто не хотели возвращаться в те "тюремные" условия, когда при поступлении в роддом забирали все личные вещи, в предродовой комнате лежало по восемь человек, к новоиспеченной маме никого не пускали, и ей приходилось на веревке опускать и поднимать записки через окно, чтобы общаться с родными. Тенденция создавать индивидуальные родильные боксы пришла в Россию с Запада.

"Задача, которая стоит перед врачами, акушерами-гинекологами - создать такую атмосферу, лечебный процесс и медицинскую помощь, чтобы наши пациенты хотели к нам вернуться", - подчеркнул Марк Курцер.

Он также обозначил свою позицию по поводу партнерских родов - однозначно "за".

"Обязательно должен быть близкий человек на родах. Первые роды длятся от восьми до 16 часов, матери нужна психологическая поддержка. И когда отец слышит первый крик ребенка - это важный и трогательный момент. Плюс присутствие родственников роженицы дисциплинирует врачей и медперсонал", - заметил академик.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Генеральный директор ГК "Мать и дитя" сообщил, что в роддом лучше приезжать не сильно заранее, а с началом родовой деятельности, и важно быть отдохнувшей и выспавшейся. Он настоятельно посоветовал беременным тюменкам не загонять себя в гиподинамию, особенно в последние 3-5 дней перед родами, и призвал заниматься плаванием, легким фитнесом и побольше гулять на свежем воздухе.

Марк Курцер развеял у жительниц города несколько популярных мифов. Например, о том, что беременным нельзя пить много жидкости, что ЭКО провоцирует рак, а эпидуральная анестезия может аукнуться параличом. Он, напротив, посоветовал с ранних сроков начинать день с водной нагрузки по 300 мл воды или чая и ни в коем случае не доводить себя до жажды. Взаимосвязи между проведением ЭКО и возникновением онкологических заболеваний у женщин современной наукой не выявлено.

Не стоит бояться отеков и прибавки в весе - в современной практике +15 кг это средняя прибавка при нормальной беременности. Ничего плохого в кофе и бокале красного вина с разумной частотой также нет - пороков развития плода это не вызовет.

Что касается эпидуральной анестезии, то, по словам Марка Курцера, современные препараты позволяют делать ее без блока, то есть сохранять подвижность пациенток. Из негативных побочных эффектов такой анестезии он выделил только головную боль у 2-3% женщин.

На вопрос о самом подходящем возрасте для родов академик назвал разбег от 18 до 48 лет. После 50 лет беременность также возможна, но она гораздо сложнее. Кроме того, он посоветовал присутствующим после 35 лет задуматься о сохранении яйцеклеток в криохранилище, чтобы при возникновении непредвиденных ситуаций или уже выйдя из репродуктивного возраста иметь возможность забеременеть и выносить своего ребенка.

Оценивая тюменский госпиталь "Мать и дитя", открывшийся в апреле 2019 года, врач назвал его очень комфортным, технологически современным лечебным учреждением, где трудится прекрасная команда. Комментируя то, как при плотном рабочем графике ему хватает сил и желания проводить встречи с будущими мамами во всех городах присутствия сети клиник, Марк Курцер признался, что счастлив в своей профессии и каждый день идет на работу, как на праздник.

"Я не ошибся с выбором. Встречи с нашим основным контингентом, ответы на их вопросы и придание им уверенности - это тоже часть моей работы. И мы уважаем выбор каждого, и тех, кто придет в наш госпиталь, и тех, кто выберет другое учреждение. В Тюмени много отличных акушерских стационаров", - заверил он.

Одна из участниц встречи с московским акушером-гинекологом, тюменка Ирина Михалевич, поделилась эмоциями от мероприятия с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

"Мне очень понравилось! Сильно хотелось увидеть такого удивительного человека. Я искренне так считаю. Создать такую сеть, заслужить такой авторитет, - это дорогого стоит. Интересно было побывать на экскурсии по клинике - это уникальное учреждение в нашем городе", - считает Ирина Михалевич.

Дарья Казакова