Судебные приставы задерживают тюменских алиментщиков

| Фото: ФССП России во Вконтакте | Фото: ФССП России во Вконтакте

32 должника по алиментам задержали тюменские судебные приставы с начала декабря.

На нерадивых отцов составлены протоколы за неуплату средств на содержание детей, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Наказание по данной статье предполагает обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест - от 10 до 15 суток, а также административный штраф в размере 20 тыс. руб. Дальнейший отказ в выплате алиментов влечет за собой уже уголовную ответственность.

Как напомнили в ведомстве, приставы в случае неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев имеют полномочия задерживать и самостоятельно доставлять в отдел должников для составления протокола об административном нарушении.