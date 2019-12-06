Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в Тюменской области в будущем

admtyumen.ru admtyumen.ru

В Тюменской области в ближайшее время будут востребованы специалисты по интернету вещей, технологиям беспроводной связи, по данным (data scientist) и по искусственному интеллекту, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Такие данные получены в результате опроса 150 организаций Тюменской области в сфере промышленности, торговли, строительства, ИТ, связи и других сфер. Итоги анкетирования показали, что треть компаний, принявших участие в опросе, испытывает дефицит в ИТ-специалистах.

На крупных предприятиях (с численностью сотрудников более 500 человек) требуются программисты 1С, С#, Java, SQL, Axapta, Phyton, ИТ-специалисты общего профиля (системные администратор и пр.), системные аналитики. Точечная потребность есть в специалистах по данным и информационной безопасности. В остальных компаниях нужны UX/UI дизайнеры или дизайнеры интерфейсов, программисты, различные ИТ-специалисты, а также в некоторых организациях — инженеры по сетям передачи данных, data-аналитики.

Большое количество респондентов отметили существенную потребность в программистах для систем 1С.

Среди перспективных потребностей компаний на первом месте оказался специалист по интернету вещей, технологиям беспроводной связи. На втором — специалист по данным (data scientist), на третьем — специалист по искусственному интеллекту.

Напомним, что в Тюменской области для подготовки и повышения квалификации ИТ-специалистов работает Школа программирования. Здесь можно пройти обучение по языкам программирования как начального, так и продвинутого уровня – Python, Java, PHP, JavaScript, С# и др. На данный момент за 2019 год выпустилось 187 специалистов, некоторые группы еще продолжают обучение.

Задачи по развитию ИТ-кадров в регионе заложены в региональном проекте "Кадры для цифровой экономики", который реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика".