Перспективы развития электросетевого хозяйства обсудили в региональном правительстве

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Предварительные итоги работы энергетиков в 2019 году и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили во время встречи губернатор Александр Моор и генеральный директор компании "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко.

Так, на 24 процента снизился уровень аварийности в зоне ответственности филиала "Россети Тюмень" "Тюменские распределительные сети" по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это стало возможным благодаря масштабной ремонтной кампании на которую было направлено более 1,2 млрд рублей. Средней длительности перерывов электроснабжения потребителей сократилась на 40 процентов. К сетям компании присоединены более 4 тыс. 300 новых потребителей совокупной мощностью 120 мВт. В целом полезный отпуск электроэнергии составил 7,8 млрд кВт/ч, рассказал главе региона Алексей Солдатенко, добавив, что в декабре запланирован пуск двух подстанций в Тюмени

Во время встречи Александр Моор поднял тему отключения электроэнергии в Тюменском районе, поручив генеральному директору компании "Россети Тюмень" проанализировать электросетевое хозяйство района и найти оптимальное решение.

"Этот вопрос поднимается жителями муниципалитета. Сегодня район интенсивно развивается, здесь высокая плотность индивидуальной застройки",- подчеркнул губернатор.

Также на встрече обсудили вопросы сотрудничества регионального правительства и энергокомпании, касающиеся социально-экономического развития территорий.