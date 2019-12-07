СК: возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа на улице Павла Шарова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате хлопка бытового газа по ул. Павла Шарова, 10а в Тюмени 7 декабря, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в подъезде жилого дома по ул. Павла Шарова Тюмени произошла утечка бытового газа. В связи с чем около 18 часов при проведении работ сотрудником газовой службы произошел хлопок газа. В результате чего мужчина скончался на месте. Трое жителей дома получили ожоги и доставлены в больницу областного центра.

"В настоящий момент следователи и криминалисты регионального СК России проводят на месте происшествия следственные действия: осмотр, поиск и изъятие вещественных доказательств, допросы свидетелей", - сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи проводят необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.