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Школа руководителей научно-технологических проектов открылась в Тюмени

Общество, 18:21 09 декабря 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Второй модуль Школы руководителей научно-технологических проектов стартовал в ТюмГУ 9 декабря, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Среди участников - сотрудники Тюменского, Сургутского и Югорского госуниверситетов, ТИУ, ТюмГМУ, ХМГМА, Тюменского научного центра СО РАН и ООО "Инновационная компания "МЕТАКОН".

Модуль посвящен экспертизе и "упаковке" научно-технологических проектов. В рамках пятидневной программы состоятся мастер-классы, тренинги и проектная работа в командах. Школа проводится Центром развития компетенций Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

"Особую роль в научно-образовательных центрах занимают технологические проекты. Результатом их выполнения являются конкретные продукты и технологии нужные бизнесу и обществу. Такие работы строятся по отличным от просто исследовательских работ логике и правилам. Эти правила едины, понятны корпорациям и предпринимателям. Выполнение этих правил существенно снижает риски и позволяет говорить всем на одном, понятном языке", - считает директор Технологического парка ТюмГУ Евгений Голубев.

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# НОЦ , ТюмГУ

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