Места проведения новогодних праздников в Тобольске инспектируют сотрудники МЧС

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

60 объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей, проверили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тобольску, Тобольскому, Ярковскому муниципальным районам, сообщает МЧС региона.

Работа проводится в учреждениях образования, культуры, торгово-развлекательных центрах, в жилом секторе.

В ДК "Синтез" осмотрены костюмерные, склады, зрительные залы, гардероб, холл и эвакуационные выходы. Заместитель главного государственного инспектора Тобольска, Тобольского, Ярковского муниципальных районов по пожарному надзору Дмитрий Федоров отметил, что план эвакуации расположен на видном месте, пожарные рукава прошли сезонное обследование, огнетушители переосвидетельствованы, автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии. С персоналом Дома культуры представитель МЧС провел инструктаж и учебную эвакуацию на случай пожара.