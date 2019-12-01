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Акция #БезопасныеДорогиТюмени пройдет по всей области

Общество, 13:39 11 декабря 2019

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Комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение дорожной аварийности #БезопасныеДорогиТюмени, пройдет по всему региону в декабре, сообщает ГИБДД Тюменской области.

За 11 месяцев на дорогах Тюменской области произошло 2 тыс. 198 ДТП, в которых погибли 132 человека, 3 тыс. 36 человек ранены. По всем показателям идет снижение по сравнению с прошлым годом.

546 ДТП произошло из-за несоблюдения водителями очередности проезда перекрестков, 442 из-за превышения скорости движения, 167 – из-за нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. 219 аварий спровоцировали водители в состоянии опьянения, в них погиб 41 человек, 318 человек травмированы.

Предупредительные мероприятия пройдут на федеральных автодорогах области, в населенных пунктах. В них примут участие волонтеры, школьники, общественность, депутаты, руководители муниципалитетов, молодежные лидеры.

Разъяснительная работа среди участников дорожного движения будет проводиться на постах ДПС, в общественном транспорте, в торговых центрах, местах массового притяжения людей. Для студентов, работников учреждений, автопредприятий пройдет "Тотальный экзамен по ПДД".

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# акция , ГИБДД

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