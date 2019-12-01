12 декабря в Тюмени снежное утро, пасмурный день
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Минус 3 - минус 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 12 декабря, вечером похолодает до минус 8, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают снегопад в первую половину суток, пасмурную погоду в течение дня.
Утренний западный ветер к 11 часам изменит направление на северное, а к обеду - на северо-западное. Скорость составит 3-6 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.
Атмосферное давление днем пониженное 747-754 мм. рт. ст.
Заход солнца в 15 часов 55 минут. Долгота дня 6 часов 48 минут.