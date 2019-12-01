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12 декабря в Тюмени снежное утро, пасмурный день

Общество, 07:30 12 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 3 - минус 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 12 декабря, вечером похолодает до минус 8, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают снегопад в первую половину суток, пасмурную погоду в течение дня.

Утренний западный ветер к 11 часам изменит направление на северное, а к обеду - на северо-западное. Скорость составит 3-6 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Атмосферное давление днем пониженное 747-754 мм. рт. ст.

Заход солнца в 15 часов 55 минут. Долгота дня 6 часов 48 минут.

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# погода в Тюмени

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