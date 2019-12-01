В самом семейном детском лагере региона помогают укрепить отношения между детьми и родителями

| Фото: "Остров детства" во "ВКонтакте" | Фото: "Остров детства" во "ВКонтакте"

Самым семейным детским лагерем называют "Остров детства" под Тюменью. По словам руководителя Андрея Филимонова, второе имя учреждению дали родители детей, побывавших на сменах. Мам и пап своих воспитанников в лагере считают партнерами по организации детского отдыха: взрослых приглашают на открытие и закрытие смен, праздничные мероприятия и устраивают городские квесты.

"Пока дети в лагере, мы собираем их мам и пап на квесты, цель которых - укрепить семейные связи. Например, предлагаем родителям сходит туда, где любит проводить время ребенок. Часто родители не знают, что это за место – парк, кафе или торговый центр. Получив такую информацию, мы начинаем думать, что полезного он может там взять для себя, создаем проекты, просим по окончании смены прийти туда всей семьей", - рассказал директор лагеря "Остров детства" Андрей Филимонов.

Заново "познакомить" детей и родителей стараются и с помощью семейных архивов: взрослые стряхивают пыль со старых фотографий и собственных школьных дневников и везут на встречу в лагерь, приправляя просмотр снимков и документов историями из жизни разных поколений своей династии. С учетом современного ритма жизни, родители ценят возможность остановиться и уделить время семье, отмечает руководитель "Острова детства".

Увидеть мир таким, каким его в своем детстве видело старшее поколение, современные подростки могут также в кемпинге – лагере на территории "Острова детства". Во время летней десятидневной смены дети живут в благоустроенном палаточном городке, проводят вечера у костра и активно отдыхают.

"Пока дети живут в кемпинге, мы создаем интернет-отряд в соцсетях, состоящий из родителей. Например, их задача - записать видеоролик с визиткой, потом познакомиться лично, сделать общее фото и отправить детям в лагерь. После этого у нас не только дети начинают дружить, но и родители. Словом, проект долгосрочный и интересный", - отметил Андрей Филимонов.

Опытом работы с родителями, а также другими аспектами организации детского отдыха представители "Острова детства" вместе с коллегами из детских оздоровительных учреждений области будут делиться на международном семинаре в Тюмени в январе 2020 года. Участие в мероприятии примут представители Китая - страна заинтересовалась наработками учреждений Тюменской области и намерена развивать сотрудничество с регионом.

Татьяна Ковалева