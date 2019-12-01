Пятница 13 декабря 2013 года - самый несчастливый день для российских автолюбителей

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Быть начеку автомобилистам советует российская страховая компания "Согласие" в пятницу 13 декабря. Чтобы выявить самые несчастливые дни российских автомобилистов, компания подготовила статистику минувших 13 лет.

Выяснилось, что самая разрушительная для автомобилей пятница, 13-е была в 2013 году, сообщает "Согласие".

Компания оценила, насколько убыточным является этот день в автостраховании. По статистике компании за последние 13 лет наибольшее число полной конструктивной гибели автомобилей ("тоталь" - состояние, в котором автомобиль считается непригодным к восстановлению) было в 2013 году. 13 сентября и 13 декабря в этот год в "тоталь" были разбиты, соответственно, 18 и 20 машин, застрахованных в компании.

В пятницу,13-е, в ноябре 2015 года столь серьезные повреждения получили 15 автомобилей. Что примечательно, 13 автомобилей разбились полностью 13 июня 2014 года. В этот день в январе 2012 года и феврале 2015 года безвозвратно разрушены, соответственно, 11 и 12 транспортных средств. Совсем не было "тоталей" в пятницу, 13-го в 2006 году.

В минувшую пятницу, 13-го, в сентябре 2019 года семь автомобилистов разбились тотально.

Наибольшее количество угонов в пятницу, 13-го, произошло в январе и феврале 2015 года.